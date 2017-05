Bad Marienberg - Nach einem kontinuierlichen Anstieg in den letzten Jahren ist der wahrgenommene Investitionsrückstand in deutschen Gemeinden, Landkreisen und Städten gesunken, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Er betrug im Jahr 2016 noch 126 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...