2018 greift das Finanzamt bei älteren Fondsanlagen kräftig zu. Doch mit Freibeträgen und Schenkung lässt sich eine Besteuerung schon jetzt vermeiden - so geht's.

Ist ein Steuergesetz verabschiedet, beginnt für Frank Dißmann die Arbeit. Der Partner in der Steuerkanzlei Rödl & Partner beantwortet derzeit viele Fragen von Mandanten zum Investmentsteuerreformgesetz. Ob es sich noch lohne, in Fonds zu investieren, wollen sie von ihm wissen, oder welche Fonds unter steuerlichen Aspekten empfehlenswert seien. "Vieles ist noch nicht abschließend geklärt", muss Dißmann manchen vertrösten.

Dennoch hat für Anleger, die ihr Geld in Investmentfonds anlegen, eine wichtige Phase begonnen. Denn am 1. Januar 2018 wird eine einschneidende Reform in Kraft treten. Sie bedeutet für alle Fonds einen steuerlichen Neuanfang. Der Bestandsschutz für die Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen aus sogenannten Altanteilen, die vor 2009 angeschafft wurden, fällt dem Gesetz zum Opfer. Jörg Schöber, Anlageberater aus Bad Salzuflen, sprach gerne vom "Familienschatz". Wären die Altanteile über Generationen im Wert gestiegen und vererbt worden, hätte derjenige, der sie verkauft, keinen ...

