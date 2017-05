Alle reden über Algorithmen, die aber kaum greifbar sind. Wie funktionieren sie eigentlich? Und wie werden sie in Zukunft unser Leben bestimmen? Eine Spurensuche auf der Digitalkonferenz Republica in Berlin.

"300.000.000 freie Stunden verbringen Menschen täglich auf Facebook." Beeindruckend und anschaulich beschreibt Vladan Joler, Direktor der Share Stiftung und Vorsitzender des Lehrstuhls für Neue Medien im serbischen Novi Sad, den Einfluss des sozialen Netzwerks auf das persönliche Leben des Einzelnen. Rund zwei Milliarden Menschen nutzen Facebook. Daraus ergibt sich eine unendliche Masse an Daten, die die Nutzer dem Zuckerberg-Imperium liefern - und aus denen wiederum ein unglaublich vielschichtiger Algorithmus entsteht, der die Nutzer beeinflusst.

Ein Algorithmus, über den viel gesprochen wird, der aber kaum greifbar ist. Auch auf der Republica und der parallel zur Digitalmesse stattfindenden Media Convention in Berlin sind Algorithmen eines der beherrschenden Themen. Grundsätzlich sind Algorithmen eine Handlungsanweisung, die zur Lösung eines Problems führt. Im analogen Leben wäre das etwa ein Backrezept - eine Anleitung für das "Problem" Kuchen.

In der digitalen Welt gestaltet sich das häufig sehr viel komplexer. Experten wie Vladan Joler versuchen, Algorithmen zu illustrieren - im wahrsten Sinne des Wortes: Joler und sein Kollege Djorde Krivokapic projizieren eine Visualisierung an die Wand, die aussieht wie eine riesige Landkarte mit zahlreichen kleinen Orten und nahezu unübersehbaren Nebenstraßen. Und dennoch bleibt sowohl der Vortrag als auch die anschließende Diskussion sehr abstrakt. Was macht es so schwer, Algorithmen zu durchdringen? Und woher kommt die Angst vor ihnen? Eine richtige Antwort darauf weiß Joler auch nicht.

Seine Darstellung zeigt zunächst die Verbindungen, die der Facebook-Algorithmus erfasst und nutzt. Vom Musikgeschmack eines Nutzers über seine politische Ausrichtung bis hin zu seiner sexuellen Orientierung. Doch was soll man damit anfangen? "Ich bin müde", sagt Joler resigniert. Er habe Monate damit verbracht, diese Zusammenhänge überhaupt abzubilden - nun sollten sich andere damit beschäftigen.

Diese Art von Resignation als Antwort auf die Macht von Algorithmen stört Julia Powles. Es sei naiv, nur besorgt zu sein, ob Algorithmen etwa Wahlausgänge beeinflussten - sie beeinflussten unser tägliches Leben. "Facebook ist inzwischen das Internet", sagt Powles. Die Wissenschaftlerin vom Technologie-Campus der Cornell University in New York forscht zum Verhältnis von Technologien und Recht, zu Daten und Privatsphäre. Es geht ihr um Datenschutz, Schutz des geistigen Eigentums und Mechanismen, die diesen Schutz sicherstellen. Außerdem würde in aktuellen Diskussionen ...

