BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat bei seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson um einen Verbleib der USA im Pariser Klimaabkommen geworben. Die beiden Politiker hätten am späten Dienstagabend miteinander telefoniert. Der SPD-Politiker habe auf "die wichtige Rolle der Wirtschaft bei der Umsetzung der Klimapolitik" hingewiesen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt am Dienstag.

In Bonn hatte am Montag eine zehntägige Arbeitskonferenz zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens begonnen. Nach dem Abkommen soll die Erderwärmung auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden. US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten bis Ende dieser Woche darüber entscheiden, ob die USA aus dem Abkommen austreten.

Auch der Konflikt in Syrien war nach Angaben des Auswärtigen Amts Inhalt des Telefonats. Gabriel und Tillerson hätten ihre dringende Hoffnung auf eine baldige Verbesserung der Lage in Syrien geäußert. Im Hinblick auf die Umsetzung der in Astana erzielten Einigung seien aber noch viele Fragen offen. Russland, die Türkei und der Iran hatten sich in der kasachischen Hauptstadt Astana auf vier Schutzzonen in dem Bürgerkriegsland geeinigt./poi/DP/fbr

AXC0210 2017-05-09/14:09