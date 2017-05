Die Auslandsfranzosen in Deutschland haben im zweiten Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl fast ausschließlich für Emmanuel Macron gestimmt. 95 Prozent von ihnen machten ihr Kreuz bei Macron, berichtet die "Westdeutsche Zeitung".

In NRW seien es 94,9 Prozent gewesen, so die Zeitung unter Verweis auf Angaben der französischen Botschaft in Nordrhein-Westfalen. Gut 13.400 Franzosen in NRW waren wahlberechtigt, 54,9 Prozent davon gaben in den Wahllokalen in Düsseldorf und Köln ihre Stimme ab. Insgesamt beteiligten sich 55 Prozent der 85.000 wahlberechtigten Franzosen in Deutschland am zweiten Wahlgang, schreibt die Zeitung weiter.