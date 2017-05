New York - Die Digitalwährung Bitcoin jagt von einem Rekord zum nächsten. Am Dienstag stieg der Wert des Bitcoin Berechnungen der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erstmals über 1700 US-Dollar und erreichte zuletzt ein Rekordhoch von 1752,69 Dollar. Allein seit Beginn der Vorwoche hat die Digitalwährung damit um ein Drittel beziehungsweise um über 400 Dollar an Wert gewonnen.

Im März war der Kurs noch unter die Marke von 1000 Dollar gerutscht, nachdem die US-Börsenaufsicht SEC einem ersten Indexfonds eine Absage erteilt hatte, der Investitionen in das Kryptogeld für breitere Anlegermassen zugänglich machen wollte. ...

