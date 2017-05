Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung "hold" und ihr Kursziel von 29 Euro für die Aktien der Erste Group in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen des Bankkonzerns bestätigt. Enttäuschend ist bei den Zahlen vor allem der Zinsüberschuss ausgefallen, schreibt der Deutsche Bank-Experte Benjamin Goy in seiner aktuellen Analyse.

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 der Erste Group prognostiziert er einen Gewinn von 2,74 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,38 Euro (2018) und 2,30 (2019) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 1,10 (2017), 1,20 (2018) und 1,25 (2019) Euro je Aktie erwartet.

Am Dienstag notierten Erste Group-Aktien an der Wiener Börse mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 32,77 Euro.

