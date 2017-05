Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts032/09.05.2017/14:00) - Der europäische Software-Security-Hersteller ESET holt im Vertrieb einen neuen Branchen-Profi an Bord: Als Senior Partner Account Manager ist Uwe Rehwald seit dem 1. Mai künftig für den Aufbau und die Betreuung neuer Händler- und Distributionsnetzwerke im DACH-Raum verantwortlich, mit dem Ziel, die Markenbekanntheit von ESET weiter zu steigern. Mit dem Geschäft bestens vertraut Im Fokus seiner Expansionsstrategie stehen vor allem große, überregionale Systemhäuser und Systemintegratoren. Auch mit der Entwicklung und Unterstützung bestehender Partner ist der Vertriebsexperte betraut. Damit will ESET den Channel weiter stärken und neue Impulse für das Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen. "Wir freuen uns, so einen erfahrenen Spezialisten in unserem Team zu haben", erklärt Maik Wetzel, Channel Sales Director DACH bei ESET. "Sein Know-how wird uns einen entscheidenden Schritt nach vorne bringen, um unseren Aktionsradius weiter auszubauen und unsere Pläne zur Weiterentwicklung von ESET im DACH-Raum sehr erfolgreich umzusetzen." Vor seinem Wechsel zu ESET arbeitete der gelernte Diplom-Geograph acht Jahre lang bei Norman Data Defense als Vertriebsleiter, bevor er den Partnervertrieb bei G Data übernahm. Ab 2014 war Rehwald bei Kapersky als Head of Channel Sales und Major Channel Partner Manager für Deutschland tätig. Ziel: Wachstumspotentiale ausschöpfen Mit Uwe Rehwald gewinnt die Deutschland-Niederlassung einen erfahrenen Vertriebler mit über 20 Jahren Berufserfahrung, der sich um die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Entwicklung strategischer Allianzen im Security-Lösungsgeschäft kümmert. "Mit dem ESET-Portfolio haben wir die optimalen Voraussetzungen, beste Wachstumsraten im Enterprise-Markt zu erzielen, speziell in den Bereichen Managed IT Security, Endpoint-Schutz, Encryption und Secure Authentication", sagt Rehwald. "ESET ist lösungs- und serviceseitig exzellent für die Zusammenarbeit mit Top-Systemhäusern im Mittelstands- und Großkundenbereich aufgestellt. Ich freue mich darauf, die Kooperationen Hand in Hand mit dem ESET Channel-Team weiter auszubauen." Folgen Sie ESET: http://www.ESET.de http://www.welivesecurity.de/ https://twitter.com/ESET_de https://www.facebook.com/ESET.DACH (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 (0) 3641 3114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170509032

