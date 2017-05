Am Mittwoch stehen beim Softwareriesen SAP und beim Industriegasekonzern Linde turbulente Hauptversammlungen an. Aktionärsberater wollen bei SAP sogar dem Aufsichtsrat die Entlastung verweigern.

Millionenschwere Vorstandsgehälter oder Abstimmungsverbot bei einer Megafusion: Sowohl beim Softwareriesen SAP als auch beim Industriegasekonzern Linde stehen am Mittwoch turbulente Hauptversammlungen an, weil sich Aktionärsberater gegen Beschlüsse des Managements stemmen.

Der einflussreiche US-Stimmrechtsberater ISS hat etwa die Vergütung von Europas größtem Technologiekonzern im Visier und empfiehlt den Aktionären nun, dem Aufsichtsrat von SAP die Entlastung zu verweigern. Bei Linde sorgt das Vorgehen bei der geplanten 60 Milliarden schweren Fusion mit dem US-Rivalen Praxair für den Unmut der Berater. Denn die Aktionäre sollen zu dem Vorhaben erst gar nicht gefragt werden.

Bei SAP empfiehlt ISS in einer Mitteilung an Aktionäre, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten, weil das Kontrollgremium einen "deutlichen Mangel an Aufsicht und guter Unternehmensführung" gezeigt habe. ISS kritisiert insbesondere die fehlende Bereitschaft für Änderungen des Vergütungssystems.

