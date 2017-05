BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will mit Sonderaktionen den Fahrgastrekord aus dem Vorjahr übertreffen. Im Fernverkehr strebe sie an, 143 Millionen Passagiere zu befördern - das wären vier Millionen oder drei Prozent mehr als 2016, sagte die Vorstandschefin der Bahntochter DB Fernverkehr, Birgit Bohle, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Von Januar bis April seien 45 Millionen Fahrten mit ICE- und IC-Zügen gezählt worden, ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu den Sonderangeboten gehören eine Million Sparpreis-Tickets für 19,90 Euro bis zum Jahresende und erstmals eine Bahncard 25 mit flexibler Laufzeit./brd/DP/stb

