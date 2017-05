OTI Greentech AG schliesst Vertriebs- und Rahmenvereinbarung mit KMI Cleaning Solutions, Inc. ab

- KMI Cleaning Solutions ist einer der größten Anbieter von chemischen Reinigungsmitteln und Ausrüstungen für den Tankwaschmarkt in den USA und in Kanada

- OTI Greentech erhält mit der Vereinbarung Zugang zu einem breiten US-amerikanischen Fertigungs- und Vertriebsnetzwerk

- Vereinbarung umfasst den landgestützten Einsatz der patentierten ECOSOLUT Produktlinie von OTI Greentech

Berlin, 09.05.2017 - Die OTI Greentech AG (WKN A0HNE8), ein an der Börse Düsseldorf notierter international tätiger Ingenieur- und Technologieleistungskonzern, hat eine Vertriebs- und Rahmenvereinbarung mit KMI Cleaning Solutions, Inc. (KMI) unterzeichnet. KMI ist einer der führenden Anbieter von Chemikalien und Ausrüstung für die Reinigung von Tanks in den USA und in Kanada mit Sitz in Battle Creek, Michigan, USA. Die Zusammenarbeit mit KMI ermöglicht es OTI Greentech, die patentierte ECOSOLUT-Reihe von umweltfreundlichen Reinigungsprodukten für den Einsatz an Land in den USA und Kanada einzuführen. OTI Greentech liefert derzeit bereits weltweit Produkte für die Reinigung von Schiffen über ihre Tochtergesellschaft Uniservice Unisafe mit Sitz in Genua, Italien. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt, mit einer Laufzeit von mindestens 2 Jahren.

KMI liefert ein breites Spektrum an Reinigungsmitteln sowie ein auf die spezifischen Kundenwünsche zugeschnittenes Equipment an über 100 Kundenstandorten. Zum Angebot gehören dabei auch Reinigungsanlagen für Tankwagen, Isotainer und Mehrweg-Boxen. Neben der Wartung des Equipments durch die regionalen Servicefachleute von KMI werden die Kunden auch bei der Anwendung unterstützt. Die Produktionsstätten von KMI befinden sich in Battle Creek, Michigan und in Houston, Texas.

Dave Lafler, Vizepräsident von KMI, kommentiert: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der OTI Greentech Gruppe und haben mit dem Unternehmen einen Partner gewonnen, der uns beim weiteren Ausbau unseres Geschäfts unterstützen wird. Durch die Kombination der innovativen Forschungs- und Produktentwicklungsfähigkeiten von OTI Greentech mit unserem bestehenden Umsatz-, Fertigungs- und Vertriebsnetz können wir unseren Kunden qualitativ noch hochwertigere Reinigungsmöglichkeiten bieten und unser Angebot damit deutlich verbessern."

Dr. John Kisalus, CTO von OTI Greentech, sagt: "Wir freuen uns, mit einem so renommierten Partner wie KMI zusammenzuarbeiten, um neue Technologien für die Tankwaschindustrie zu entwickeln. KMI verfügt über 37 Jahre Erfahrung in der Branche und ermöglicht uns einen sehr guten Einblick in die Bedürfnisse der Kunden. Mit diesem Know-how können wir unsere Lösungen noch besser an die Kundenbedürfnisse anpassen."

Über OTI Greentech AG

OTI Greentech bietet weltweit fortschrittliche Ingenieurdienstleistungen, Projektmanangement und ein breites Produkt- und Technologieangebot für die Maritime-, Infrastruktur-, sowie Öl & Gas-Industrie an. OTI Greentech's patentierte, tensidbasierte Technologie ermöglicht innovative, nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen im Bereich Industriereinigung, mit potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung. Durch ihre Tochtergesellschaften VTT Maritime und RADA Engineering & Consulting verfügt OTI Greentech über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Ingenieurdienstleistungen und Projektmanagement für komplexe maritime Operationen und Infrastrukturprojekte in Nord-Europa sowie im Inspektionsbereich von Tankern weltweit. Über Uniservice Unisafe bietet OTI Greentech der globalen Schifffahrtsindustrie eine vollständige Palette von Technologielösungen und Dienstleistungen in allen wichtigen Häfen weltweit an. Der OTI Greentech Konzern hat aktuell über 100 Mitarbeiter in Europa, den USA und Westafrika. Die Aktien der OTI Greentech AG sind an der Düsseldorfer Börse notiert (WKN A0HNE8). Der Geschäftssitz ist in Berlin, Deutschland.

Kontakt

OTI Greentech AG Joe Armstrong, COO info@oti.ag Tel. +49 30 220 136 900 Potsdamer Platz 1, 7.OG 10785 Berlin edicto GmbH Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop amuehlhaus@edicto.de Tel. +49 69 905505-52 Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt

