Liebe Leser,

bei der Nordex-Aktie weiß man derzeit nicht so recht, wohin die Reise geht. Diesen Monat blieb der Kurs bisher innerhalb eines recht engen Korridors von gerade einmal rund 50 Cents - von ca. 13,60 Euro bis ca. 14,10 Euro. Das ist aber auch kein Wunder, denn am 11. Mai steht bei Nordex planmäßig die Veröffentlichung der Quartalszahlen an. Und da kann es bei Nordex schon einmal Überraschungen geben, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...