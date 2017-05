Lieber Leser,

ein interessantes technisches Setup lässt sich sowohl im Nikkei-Index als auch im USDJPY-Währungspaar erkennen. Wir haben bereits mehrmals darüber gesprochen, dass beide eng positiv zueinander korrelieren. So ging der Nikkei-Index in eine Korrekturphase über, als das Währungspaar USDJPY einen technischen Widerstand erreichte und ebenfalls stagnierte. Siehe Chart USDJPY weiter unten. Der Nikkei Index ist in dieser Woche aus seiner Konsolidierungsphase ausgebrochen, wie ...

