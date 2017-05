Wien - Wie eine Analyse der Fondsratingagentur Morningstar zeigt, gewinnen Indexfonds auch bei nachhaltig investierenden Anlageprodukten zunehmend an Bedeutung, so die Experten von "FONDS professionell".Am Markt für börsengehandelte Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETFs) würden sogenannte ESG-Indexfonds eine immer größere Rolle spielen, zeige eine Auswertung der Fondsratingagentur Morningstar. Die Abkürzung ESG stehe für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance), kennzeichne also nachhaltig investierende Anlageprodukte. Diese Kriterien seien in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus von privaten wie institutionellen Anlegern gerückt. Nun würden laut Morningstar auch passive Anlageprodukte im ESG-Bereich an Gewicht gewinnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...