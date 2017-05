Fehraltorf (ots) - Der Geschäftsbereich "Geräteprüfung und

Zertifizierung" wird von der international tätigen Eurofins-Gruppe

übernommen. Dies haben Electrosuisse und Eurofins heute vertraglich

vereinbart.



Damit reagiert Electrosuisse auf die sich verändernden

Rahmenbedingungen und sichert Schweizer Geräteherstellern auch in

Zukunft einen internationalen Marktzugang. Die Prüflabore an den

verschiedenen Standorten in der Schweiz mit den rund 70

Arbeits-plätzen bleiben erhalten.



Electrosuisse veräussert den Geschäftsbereich "Geräteprüfung und

Zertifizierung" an den international tätigen Konzern Eurofins

Scientific. Die sich verändernden wirtschaftlichen und politischen

Rahmenbedingungen sowie die zunehmende Komplexität und Globalisierung

in diesem Marktumfeld haben zu diesem strategischen Schritt geführt.

Die Eurofins Gruppe bietet die notwendige internationale Vernetzung,

den Zugang zu Know-how sowie eine breite Kundenbasis.



Markus Burger, Geschäftsführer Electrosuisse: "Das Prüfgeschäft

ist einem immer komplexeren Marktumfeld unterworfen. Mit der

Eurofins-Gruppe haben wir einen starken Partner und können damit den

Schweizer Geräteherstellern eine zukunftsgerichtete Lösung für den

internationalen Marktzugang bieten".



Eurofins erweitert mit der Übernahme des Geschäftsbereich

Geräteprüfung und Zertifizierung ihre Tätigkeit im Prüfgeschäft.

Electrosuisse wird mittelfristig eine Minderheitsbeteiligung an der

Schweizer Niederlassung von Eurofins "Eurofins Electrosuisse Product

Testing AG" halten.



Arbeitsplätze bleiben erhalten



Von der Übernahme tangiert sind rund 70 der gesamthaft 300

Arbeitsstellen bei Electrosuisse. Eurofins übernimmt die bestehenden

Prüflabore an den verschiedenen Standorten in der Schweiz, die

Arbeitsplätze bleiben erhalten.



Konzentration auf den Schweizer Markt und Ausbau in den weiterhin

bestehenden Geschäftsfeldern



Electrosuisse richtet ihre Tätigkeit in Zukunft noch stärker auf

den Schweizer Markt aus. Sie baut die verbleibenden Kompetenzen in

den Geschäftsfeldern Inspektion, Beratung, Normung und Weiterbildung

sowie die Zähler- und Wandlereichung aus und stärkt die

Verbandstätigkeit als führender Fachverband für Elektro-, Energie-

und Informationstechnik. Im Zentrum steht nach wie vor die Förderung

der sicheren, wirtschaftlichen und umweltgerechten Erzeugung und

Anwendung von Elektrizität.



Originaltext: Electrosuisse

Kontakt:

Electrosuisse

Christine Andres, PR-Verantwortliche,

christine.andres@electrosuisse.ch

T +41 44 956 11 23

www.electrosuisse.ch