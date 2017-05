Amsterdam - Im Übernahmestreit um den niederländischen Farbenhersteller Akzo Nobel versucht der Hedgefonds Elliott dessen widerborstigen Verwaltungsratschef Antony Burgmans mit richterlicher Hilfe loszuwerden. Elliott will erreichen, dass die Wirtschaftskammer eines Amsterdamer Gerichts Akzo Nobel zwingt, seine Aktionäre über Burgmans" Rauswurf abstimmen zu lassen, wie der Hedgefonds am Dienstag mitteilte. Akzo Nobel hatte unter Burgmans" Führung am Montag das dritte Übernahmeangebot des US-Konkurrenten PPG Industries abgelehnt. Elliott will PPGs Vorhaben unbedingt zum Erfolg verhelfen.

Die Aktie von Akzo Nobel gewann an der Amsterdamer Börse bis zum frühen Dienstagnachmittag rund anderthalb Prozent an Wert.

Elliott wirft Burgmans vor, er habe seine Pflichten gegenüber den Aktionären "ungeheuerlich" verletzt, indem er die zuletzt 26,9 Milliarden Euro schwere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...