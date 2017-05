Düsseldorf (ots) - Die Auslandsfranzosen in Deutschland und NRW haben im zweiten Wahlgang fast ausschließlich für den Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron gestimmt. Wie die in Düsseldorf erscheinende "Westdeutsche Zeitung" berichtet, votierten nach Angaben der französischen Botschaft in NRW 94,9 Prozent für den 39-Jährigen und entsprechend nur 5,1 Prozent für Marine Le Pen. Gut 13 400 Franzosen in NRW waren wahlberechtigt, 54,9 Prozent davon gaben in den Wahllokalen in Düsseldorf und Köln ihre Stimme ab. Das NRW-Ergebnis ist fast deckungsgleich mit den bundesweiten Zahlen: Insgesamt beteiligten sich 55 Prozent der 85 000 wahlberechtigten Franzosen in Deutschland am zweiten Wahlgang. 95 Prozent von ihnen machten ihr Kreuz bei Macron.



