In China wollen sich Sinochem und ChemChina zum größten Chemiekonzern der Welt vereinigen. Damit würden sie BASF als Weltmarktführer und "Königin der Chemie" vom Thron stoßen.

In der Chemiebranche bahnt sich offenbar die nächste Mega-Fusion an. Der chinesische Sinochem-Konzern plant einem Bericht der "Financial Times" zufolge im kommenden Jahr einen Zusammenschluss mit dem heimischen Wettbewerber ChemChina.

Mit der Fusion der beiden staatlich kontrollierten Firmen würde das weltgrößte Chemieunternehmen mit einem Umsatz von rund 100 Milliarden Dollar geschaffen, ein Gigant für Gummi, Reifen, Dünger und Pestizide. Zusammen würden Sinochem und ChemChina selbst den bisherigen Weltmarktführer BASF mit rund 60 Milliarden Euro Umsatz weit hinter sich lassen.

Den Ludwigshafener Konzern setzt das unter Druck: In der Chemiebranche ist Marktführerschaft extrem wichtig. Wer die Angebotsmacht hat, gerät nicht so leicht unter Preisdruck und kann außerdem seine Kapazitäten besser auslassen und Investitionen besser planen. Bei BASF ist es deshalb erklärtes Ziel, dass jeder Teilbereich zu den ersten drei Anbietern in seinem Markt gehören soll.

BASF setzt auf das Verbundprinzip, der Konzern will möglichst alle Chemikalien der Prozesskette selbst herstellen. Deshalb fördert BASF mit der Tochter Wintershall noch selbst Öl, das dann etwa zu Ethylen verarbeitet wird, woraus später ...

