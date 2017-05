Hamburg - Der 4Q-EUROPEAN VALUE FONDS aus dem Hause der TBF Global Asset Management hat zum 2. Mai einen neuen Namen erhalten und heißt jetzt 4Q-EUROPEAN OPPORTUNITIES (ISIN DE0009781989/ WKN 978198), so die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...