Caledonia Mining Corpoation Plc: Abgeänderte Produktions- und Gewinnprognose für 2017

St Helier, 9. Mai 2017. Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297483) reduziert die Produktionsprognose für 2017 von ungefähr 60.000 Unzen Gold bis auf einen Bereich zwischen 52.000 Unzen Gold und 57.000 Unzen Gold. Als Folge der reduzierten Produktionsprognose wurde die Gewinnprognose für 2017 ebenfalls reduziert von ungefähr 34 Cent auf 24 bis 31 Cent pro Aktie, vorausgesetzt der Goldpreis liegt im Rest des Jahres 2017 bei 1.275 USD pro Unze.

Ungeachtet der Maßnahmen zur Verbesserung der untertägigen Transportkapazität, die im Juni 2016 abgeschlossen wurden, und der zwei zusätzlichen Silos sowie der zusätzlichen Grubenbahnstrecke um Schacht 4 herum, die seit Ende des ersten Quartals 2017 in Betrieb sind, konnte Blanket nicht das Materialvolumen transportieren, das zum Erreichen der Zielvorgabe von 60.000 Unzen Gold im Jahre 2017 notwendig ist bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitalentwicklungsrate, die zum Erreichen der zukünftigen Produktionsziele von 80.000 Unzen pro Jahr bis 2021 erforderlich ist. Folglich kam das Management zu dem Schluss, dass hinsichtlich der langfristigen Geschäftsinteressen das Produktionstonnageziel für 2017 herabgesetzt werden soll, um die entsprechenden Entwicklungsarbeiten zur Sicherung der zukünftigen Produktion durchführen zu können.

Die Geschäftsleitung bewertet weitere Maßnahmen zur Verbesserung der untertägigen Transportlogistik, um die Auswirkung auf die Produktion in 2017 zu minimieren und wird den Markt gegebenenfalls auf dem Laufenden halten.

Die abgeänderte Produktionsprognose hat keine Auswirkung auf Blankets langfristige Produktionsprognose von ungefähr 80.000 Unzen bis zum Jahr 2021. Die wichtigsten Faktoren für das Erreichen dieser Zielvorgabe von 80.000 Unzen sind die Fertigstellung des Zentralschachts, der von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.080m unter Oberfläche abgeteuft wird, und die Entwicklungsarbeiten unterhalb der 750-m-Sohle. Der Zentralschacht hat jetzt die 750-m-Sohle erreicht und liegt im Zeitplan für die Fertigstellung im vierten Quartal 2018.

Die abgeänderte Produktionsprognose reflektiert einen Anstieg zwischen 4% und 14% gegenüber der Produktion von 50.351 Unzen Gold im Jahr 2016. Die abgeänderte Gewinnprognose von 24 bis 31 Cent pro Aktie steht im Vergleich mit einem bereinigten Gewinn von 21,4 Cent pro Aktie im Jahr 2016.

Das Unternehmen erwartet nicht, dass die abgeänderte Produktionsprognose eine Auswirkung auf Caledonias Dividende haben wird, die zurzeit bei 1,375 US-Cent pro Quartal (5,5 Cent pro Jahr) liegt. Sie wird sich auch nicht auf Blankets Fähigkeit zur Beschaffung ausreichender Geldmittel für die Finanzierung des Zentralschachtprojekts auswirken.

