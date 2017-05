Wir betrachten in diesem Beitrag nur eine Auswahl beispielhaft herausgegriffener Produkte aus dem Bereich Komponenten der Elektroinstallation sowie Schalt- und Zähleranlagen. Bei Letzteren zeichnet sich zunehmend die Erfüllung der Anforderungen der Energiewende ab, die es Planern nun erlaubt, konkrete Schritte umsetzen.

Robuste Stecker und Kupplungen

»Schuko Professional« (Bild?1) ist das erste Produkt einer neuen Generation von Schutzkontaktsteckvorrichtungen der Fa. ABL. Die hierbei verwendete Zweikomponententechnologie soll diese Produkte besonders griffig, robust und widerstandsfähig gestalten.

Sie sind speziell für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen im Handwerk oder der Industrie vorgesehen. Beim Überfahrtest halten diese Steckvorrichtungen einer Belastung von bis zu 4?t stand und verfügen somit über das Hammerzeichen. Die Kupplung ist mit einer Spannungsanzeige ausgestattet.

Dank des großen Anschlussraumes lassen sich Stecker und Kupplung leicht mit Leitungen bis zu 3 x 2,5?mm² montieren. Griff und Kontaktträger können mit Hilfe eines Schnellverschlusses in einer Viertelumdrehung leicht gelöst oder verbunden werden.

Die Steckvorrichtungen »Schuko Professional« sind temperatur- sowie UV-beständig und erfüllen die Schutzklasse IP54.

Versenkbare Anschlüsse

Das Elektrifizierungssystem »Evoline Port Push« (Bild?2) bündelt die wichtigsten Anschlüsse unauffällig unter einer Möbeloberfläche bei Plattenstärken von 10?mm bis 50?mm. In geschlossenem Zustand ist von der Einbaulösung lediglich die Abdeckung zu sehen. Diese lässt sich mittels Push-To-Open-Funktion auf Fingerdruck leicht öffnen. Anschließend kann die darunter befindliche Steckdosenleiste herausgezogen werden, sodass alle Anschlüsse in direkter Griffweite liegen. Durch sanften Druck auf die Abdeckung verschwindet die Leiste wieder, Gleitdämpfer sichern dabei ein sachtes Verschließen. Dank der flexibel gelagerten Abdeckung kann der »Port Push« auch mit angeschlossenen Steckern versenkt werden, ohne dass die Kabel eingeklemmt werden.

Der »Port Push« ist individuell konfigurierbar und bietet eine breite Auswahl an Steckdosen, Daten-, Multimedia- und Schutzmodulen sowie Schaltern und Tastern, die der spezifischen Nutzung entsprechend kombiniert werden können. Der »Port Push« kann auch nachträglich angepasst werden.

Teilbare Kabelverschraubungen

Die teilbaren Kabelverschraubungen von Obo Bettermann gibt es jetzt in zwei zusätzlichen Größen. Die bereits 2014 eingeführte Größe M25 wurde nun um die Größen M20 und M32 erweitert (Bild?3).

Mit den zusätzlichen Größen teilbarer Kabelverschraubungen lassen sich jetzt noch mehr Installationen vorkonfektionierter Kabel mit Steckern umsetzen. Auch der Austausch defekter Kabelverschraubungen geht hiermit besonders einfach von der Hand - ganz ohne Unterbrechung der Funktion der entsprechenden Einheit.

Der verwendeten Dichteinsätze erreichen eine Schutzart von IP67. Zusätzlich zeichnet sich das Material durch eine hohe UV-Beständigkeit aus, was den Einsatz der Verschraubungen im Außenbereich ermöglicht.

Als Hilfsmittel bei der Installation bietet Obo eine passende Spreizzange. Das Kabel wird hierbei in die Spreizzange eingelegt. Dann setzt man die Zange an der Dichtungsteilung an und biegt diese auf. Nun lässt sich das Kabel bequem in die Dichtung legen.

Wärmebrückenfreie Elektroinstallation

Die von der Primo GmbH entwickelte Thermodose und der zugehörige Thermoschaum (Bild?4) bieten vier Vorteile der Elektroinstallation in einem Produktset: die vom unabhängigen Passivhaus Institut (PHI) zertifizierte Wärmebrückenfreiheit, den Schallschutz, Winddichtigkeit und die schnelle Montage. Die Verschärfung der EnEV im Hinblick auf die Primärenergie-Einsparung bei Neubauten führt auch zur Verschärfung der Wärmebrücken-Problematik bei der Elektroinstallation. Die in Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) und thermoisolierten Ziegeln integrierte Installationstechnik bildet oftmals eine Schwachstelle beim Wärmeschutz. Mit der Thermodose für Rohrgrößen bis M25 entsteht die Wärmebrücke jedoch erst gar nicht, da die Dose schnell und einfach mit dem Thermoschaum eingeschäumt wird. Bei Kombinationen ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...