Köln (ots) - Eizelle vertauscht: Kristina V. sucht verzweifelt nach ihren leiblichen Eltern



Die 26-jährige Kristina V. hat nur einen Wunsch: Sie will endlich wissen, wer ihre leiblichen Eltern sind - und was bei ihrer Zeugung in einer renommierten Reproduktionsklinik in Österreich schief gelaufen ist. Denn: Seit einem DNA-Test vor drei Jahren steht fest: Kristina ist weder mit ihren Eltern noch mit ihrer Schwester verwandt. Das heißt: Ihrer Mutter wurde offenbar eine fremde Eizelle eingesetzt. Und damit nicht genug: Auch ihre Schwester - die ebenfalls durch eine künstliche Befruchtung in der gleichen Klinik gezeugt wurde - stammt nicht von ihrem Vater ab. Dass Kristina ihren Eltern und ihrer Schwester nicht ähnlich sieht, sorgte schon seit ihrer Kindheit immer wieder für Gesprächsstoff. Und es waren nicht nur die Äußerlichkeiten, die sie vom Rest der Familie unterscheiden. "Weil ich immer so neugierig war, hat meine Mutter oft lachend gesagt: Von wem ist dieses Kind?", erzählt Kristina rückblickend. Dennoch war das Ergebnis des DNA-Tests ein Schock: "Ich kenne niemanden, der mit mir verwandt ist. Ich habe jahrelang in einer Illusion gelebt", sagt sie im Gespräch mit stern TV. Wie die verantwortliche Klinik mit den Erkenntnissen umgeht und warum Kristinas Suche nach den leiblichen Eltern so schwierig ist - darüber spricht sie live bei stern TV.



"Embrace - Du bist schön": Wie Nora Tschirner mit ihrem Film Frauen ermutigen will, sich zu lieben



Sie finden ihren Po zu dick, die Brust zu klein und den Bauch nicht mehr straff - 91 Prozent aller deutschen Frauen sind laut einer aktuellen Studie unzufrieden mit ihrem Körper. "Ich kenne keine, die davon nicht betroffen ist", sagt auch Schauspielerin Nora Tschirner, die den Dokumentarfilm "Embrace - Du bist schön" mit produziert hat. Der Film, der am 11. Mai einmalig in 150 deutschen Kinos läuft, erzählt die Geschichte einer Australierin, die gelernt hat, ihren Körper zu lieben, auch wenn er nicht perfekt ist. Um auch andere Frauen davon zu überzeugen, macht sie sich schließlich auf eine Reise um die Welt. stern TV hat nun mit 40 Frauen ein Experiment zum eigenen Körpergefühl gemacht. Die Redaktion wollte wissen: Wie zufrieden sind die Frauen mit ihrem Gewicht? Zeigen sie sich gerne im Bikini? Und was denken sie, wenn sie sich nackt im Spiegel betrachten? Über das Ergebnis und darüber, warum so viele Frauen sich in ihrem eigenen Körper nicht wohl fühlen, spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit Nora Tschirner. Außerdem zu Gast im Studio: die Protagonistin ihres Films, Taryn Brumfitt, und stern TV-Zuschauerin Nadine Szepaniak, die mit ihrem Aussehen hadert.



Ist die Welt wirklich ein Dorf? stern TV testet das "Jeder kennt jeden"-Gesetz



Das stern TV-Experiment "Die Welt ist ein Dorf" geht in die nächste Runde. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal drei Personen, die stern TV-Reporter Stefan Uhl an drei verschiedenen Orten in Deutschland getroffen hat und die eines gemeinsam haben: Alle drei kennen Steffen Hallaschka nicht. Aber: Gibt es dennoch irgendeine Beziehung zwischen ihnen und dem stern TV-Moderator? Um zu beweisen, dass die Welt wirklich ein Dorf ist, muss Steffen Hallaschka via Whatsapp eine Verbindung zu den Protagonisten herstellen, von denen er zunächst nur den Namen, Beruf und Wohnort kennt. Ob er das mit Hilfe seines Freundeskreises schafft? Teil zwei des ungewöhnlichen Experiments: Mittwoch live bei stern TV.



Auf der Flucht vor Donald Trump: Warum viele US-Bürger ihr Land verlassen



Bloß weg, raus aus Amerika: Seit Donald Trumps Wahlsieg sind Carrie und Bryan Howell fest entschlossen, ihre Heimat im US-Bundesstaat Kentucky zu verlassen. Denn: "Wir haben andere politische Ansichten als die Menschen hier vor Ort", sagen die beiden. Dass so viele in ihrer Gegend für Trump gestimmt haben, können sie nicht verstehen. Und das mache sie zu Außenseitern. Vor allem ihre berufliche Existenz sei deshalb bedroht, sagen die Howells, die als freiberufliche Webdesigner arbeiten. "Wir haben schon Kunden verloren und haben Angst, dass die wachsende Spannung dazu führt, dass wir aufgrund unserer politischen Überzeugung keine Aufträge mehr bekommen." Ihr Haus auf dem Land, das sie erst vor drei Jahren gekauft und umgebaut haben, wollen sie deshalb so schnell wie möglich verkaufen - und in Deutschland ein neues Leben beginnen. Ein Einzelfall sind sie damit nicht, weiß Tia Hardy Robinson, die mit ihrem Unternehmen "Expath" Amerikanern bei ihrem Neuanfang in Deutschland hilft. "Die Wahl von Trump war wirklich ein Auslöser für die Leute, wegzugehen", sagt sie. Warum viele Amerikaner diesen Schritt gehen und was sie von Deutschland erwarten - die Geschichten der Auswanderer: Mittwoch live bei stern TV.



