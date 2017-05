TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 05/09/17 -- Rubicon Minerals Corporation (TSX: RMX)(OTC PINK: RBYCF) ("Rubicon" oder das "Unternehmen") gibt Einzelheiten zu seiner bevorstehenden Jahreshauptversammlung am Mittwoch, dem 14. Juni 2017 um 10:00 Uhr (Toronto-Zeit) in 121 King Street West, Suite 1760, Toronto, Ontario, Kanada M5H 3T9, bekannt.

Das Unternehmen wird für die Zustellung seiner Stimmrechtsunterlagen das Notice-and-Access-Modell nutzen, das gemäß National Instrument 54-101 zur Verfügung steht. Nach dem Notice-and-Access-Modell (Benachrichtigungs- und Zugriffsmodell) erhalten die Gesellschafter statt gedruckten Ausfertigungen des Informationsblattes der Gesellschaft, des geprüften konsolidierten Jahresabschlussberichts für das Jahr bis zum 31.12.2016 und des Lageberichts für das Jahr bis zum 31.12.2016 (insgesamt die "Versammlungsdokumente") eine Benachrichtigung mit Angaben, wie sie auf elektronische Weise auf die Versammlungsdokumente zugreifen können (die "Benachrichtigung"). Zusammen mit der Benachrichtigung werden die Gesellschafter (falls sie eingetragene Aktionäre sind) eine Stimmrechtsvollmacht oder (falls sie keine eingetragenen Aktionäre sind) einen Weisungsbogen für die Abstimmung erhalten, mit dem sie bei der Versammlung ihre Stimme abgeben können. Wenn Sie ein nutznießerischer Aktieninhaber sind und persönlich an der Versammlung teilnehmen möchten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie sich selbst zum Vollmachtinhaber ernennen, wenn Sie den Weisungsbogen für die Abstimmung ausfüllen.

Die Versammlungsdokumente stehen auf der Website von Rubicon zur Verfügung und werden dort ein Jahr lang nach der Versammlung weiterhin verfügbar bleiben. Sie können sich die Versammlungsdokumente auf Anfrage auch kostenlos zusenden lassen, wenn Sie eine E-Mail an ir@rubiconminerals.com senden oder die Rufnummer +1-416-766-2804 (+1-844-818-1776 in Nordamerika gebührenfrei) anrufen. Sie finden sie auch online unter www.sedar.com.

Der Vorstand möchte allen Gesellschaftern für ihre laufende Unterstützung danken.

Über Rubicon Minerals Corporation

Rubicon Minerals Corporation ist ein modernes Explorationsunternehmen und Besitzer des Phoenix Gold Project im erfolgreichen Red Lake Gold District im Nordwesten Ontarios, Kanada. Darüber hinaus kontrolliert Rubicon mehr als 280 Quadratkilometer erstklassige Explorationsflächen am Red Lake sowie mehr als 900 Quadratkilometer an Mineralgrundstücksbeteiligungen im neu entstehenden Long Canyon Gold District, der sich entlang der Grenze zwischen Nevada und Utah in den USA erstreckt. Die Rubicon-Aktien sind unter dem Kürzel RMX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Kürzel RBYCF in den OTC-Märkten notiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.rubiconminerals.com.

RUBICON MINERALS CORPORATION

George Ogilvie, P.Eng., President und CEO

Kontakt:

Rubicon Minerals Corporation

Allan Candelario

Director, Investor Relations and Corporate Development

Tel.: +1 (416) 766-2804

E-Mail: ir@rubiconminerals.com

www.rubiconminerals.com