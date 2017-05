Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.05.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-05-09 / 15:00 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - ISIN DE 0005140008 - - WKN 514000 - Bekanntmachung Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Donnerstag, den 18. Mai 2017, in Frankfurt am Main (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 29. März 2017) wurde Frau Marita Lampatz, Gelsenkirchen, durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main vom 2. Mai 2017 gemäß § 122 Abs. 3 AktG ermächtigt, die Tagesordnung der Hauptversammlung um einen Beschlussgegenstand als weiteren Tagesordnungspunkt zu ergänzen und diesen bekanntzumachen. Die Tagesordnung wird deshalb um folgenden Punkt erweitert: *Tagesordnungspunkt 20 - Verwendung des Bilanzgewinns 2015* Frau Lampatz schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: _'Aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2015 von 165.256.667,68 Euro einen Betrag in Höhe von 141.237.568,60 Euro auf die für das Geschäftsjahr 2015 dividendenberechtigten Stückaktien auszuschütten und den Restbetrag von 24.019.099,00 Euro als Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen._ _Der Vorschlag wird durch die konkreten Beträge für die Ausschüttung und den Gewinnvortrag konkretisiert, wenn die Zahl der eigenen und damit nicht gewinnberechtigten Aktien im Zeitpunkt der Hauptversammlung von der Gesellschaft mitgeteilt wird und damit feststeht.'_ Stellungnahme des Vorstands: Der Vorstand ist unverändert der Auffassung, dass über die Verwendung des Gewinnvortrags aus dem Jahr 2015, wie zu Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagen, im Rahmen der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016 zu beschließen ist. Eine separate Beschlussfassung über den Bilanzgewinn 2015 wäre nach unserer Auffassung unzulässig. Daher hat der Vorstand am 2. Mai 2017 gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt am Main Beschwerde eingelegt. Der Hauptversammlung wird der Vorstand voraussichtlich vorschlagen, den Vorschlag von Frau Lampatz abzulehnen. Frankfurt am Main, im Mai 2017 _Der Vorstand_ 2017-05-09 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT Taunusanlage 12 60325 Frankfurt Deutschland E-Mail: deutsche.bank@db.com Internet: http://www.db.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 571475 2017-05-09

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)