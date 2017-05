Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-09 / 15:02 _Das europaweite Pilotprogramm nutzt eine Flotte von Lieferrobotern und ergänzt die bestehende emissionsfreie Lieferung von Delivery Hero_ Die Delivery-Hero-Gruppe ("Delivery Hero"), der weltweit führende Online-Marktplatz für Essenslieferungen, und Starship Technologies geben den Start eines europaweiten Pilotprogramms mit Lieferrobotern bekannt. Starship Technologies entwickelt eine Flotte autonomer Lieferroboter für die Auslieferung. Die Testphase wird von Delivery Hero's Tochter foodora betrieben und startet heute mit dem Einsatz einer Flotte von Lieferrobotern in Hamburg. foodoras charakteristische pinke Fahrräder sind in den Straßen von über 53 Städten in ganz Europa, Kanada und Australien unterwegs. Die Roboter-Lieferungen ergänzen die emissionsfreien Lieferoptionen von foodora und tragen zusätzlich zur Reduzierung von Verkehr und Luftverschmutzung in den Städten bei. Um die Vorteile für Kunden zu maximieren, zielt Starship darauf ab, alle Bestellungen innerhalb von 15-30 Minuten auszuliefern. Eine speziell entwickelte Isolierung im Roboter sorgt dafür, dass die Speisen dabei heiß und lecker bleiben. *Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero:* "Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Wegen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Das Pilotprogramm mit Starship Technologies ist ein wirklich aufregender Schritt auf unserem Weg, unseren Kunden ein einmaliges Kundenerlebnis zu bieten bei gleichzeitig emissionsfreiem Lieferservice." *Ahti Heinla, CEO von Starship Technologies:* "Für uns ist die Partnerschaft mit foodora ein spannendes neues Kapitel, noch mehr Verbrauchern eine bequeme und schnelle Lieferungen anzubieten. Wir sehen Lieferroboter als zentralen Bestandteil des modernen Lebens in naher Zukunft und wir arbeiten mit Eifer daran, unser Programm auf der ganzen Welt weiter voranzutreiben." *Über Delivery Hero* Delivery Hero ist ein weltweiter Anbieter von Online-Marktplätzen für Essenslieferdienste und ist am Markt an erster Stelle in Bezug auf Restaurants, aktive Nutzer, Brutto-Merchandise-Wert und Webseitenzugriffe positioniert. Delivery Hero ist in mehr Ländern vertreten als jeder seiner Wettbewerber und hat online und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten und Nordafrika (MENA), Lateinamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Delivery Hero betreibt ebenfalls eigene Letzte-Meile-Lebensmittellieferungen vor allem in über 50 stark besiedelten städtischen Gebieten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter. *Über Starship Technologies* Starship Technologies baut eine Flotte autonomer Roboter auf, die Waren lokal in einem Radius von fünf Kilometern und innerhalb von 15-30 Minuten liefern. Die Roboter fahren autonom, werden aber von Menschen überwacht, die jederzeit die Kontrolle übernehmen können. Im Juli 2014 von den zwei Skype-Mitgründern, Ahti Heinla und Janus Friis gegründet, verändert Starship die Art und Weise, wie Pakete, Lebensmittel und Speisen ausgeliefert werden. *Pressekontakte* *STARSHIP TECHNOLOGIES* *DELIVERY HERO* Henry Harris-Burland Bodo von Braunmühl VP Marketing Leiter Unternehmenskommunikation Starship Technologies bodo.braunmuehl@deliveryhero.com henry.harris-burland@starship.xyz +49 (0)30 544459090 (Germany) +44 (0) 7732552891 (UK) +1 (415) 624-4573 (USA) Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/delivery/571463.html [1] Bildunterschrift: Lieferroboter im Einsatz für foodora Emittent/Herausgeber: Delivery Hero GmbH Schlagwort(e): Forschung/Technologie 2017-05-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 571463 2017-05-09 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5800b8c79ce8e256b5a7c5ab31b3cd7c&application_id=571463&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2017 09:02 ET (13:02 GMT)