Mit 34 Prozent will das niederländische Erneuerbaren-Unternehmen an Next Kraftwerke beteiligen. Zu finanziellen Details gibt es keine Aussagen, allerdings muss das Bundeskartellamt noch zustimmen.Die Eneco Group hat eine Minderheitsbeteiligung von 34 Prozent an Next Kraftwerke erworben. Damit wolle der Kölner Betreiber von virtuellen Kraftwerken seine strategische Expansion fortsetzen. Ein weiteres gemeinsames Ziel sei es, die Energiewende mittels digitaler Technologie zu beschleunigen, teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Das Bundeskartellamt müsse dem Einstieg des niederländischen Erneuerbaren-Energien-Unternehmens ...

