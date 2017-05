Lieber Leser,

das von den Frankreich-Wahlen ausgehende Risiko wurde bereits in den vergangen zwei bis drei Wochen im DAX-Index ausgepreist. Nämlich als die Erstrunde durch Le Pen verloren wurde sowie nachdem Macron die Debatte in der vergangenen Woche für sich entscheiden konnte. Die Zweitrunde entschied Macron an Sonntag mit einem starken Vorsprung für sich. Der DAX-Index stagniert zu Beginn der aktuellen Woche trotzdem. Wie wir bereits auch in der Analyse zum EUR/USD-Kurs argumentierten, ...

