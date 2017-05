Es ist ein symbolischer Ort: SPD-Chef Schulz ist am Europatag auf den Schlachtfeldern von Verdun unterwegs. Die Wahl von Emmanuel Macron sieht er als Chance. Frankreichs neuer Präsident steht unter Druck.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz sieht die Wahl des Mitte-Links-Politikers Emmanuel Macron zum neuen französischen Staatspräsidenten als einen wichtigen Impuls für Pro-Europäer. "Dieser Sieg von Macron war eine Ermutigung, die wir seit langer Zeit nicht in dieser Art gehabt haben", sagte Schulz am Dienstag in Verdun.

Macron sei wie er selbst "zutiefst überzeugt, dass der beste Schutz für unsere Völker die Vertiefung der europäischen Integration ist", sagte Schulz, der früher Präsident des Europaparlaments war. Die EU war im vergangenen Jahr mit der Austritts-Entscheidung der Briten (Brexit) in eine Krise geraten, die verbliebenen 27 Staaten suchen nun gemeinsam nach einem Neuanfang. In vielen EU-Ländern macht zudem der Aufstieg von Populisten Sorge.

"Alle in Europa waren erleichtert am Sonntagabend", fügte ...

