Am Montag hat QSC Quartalszahlen vorgelegt. Diese kamen sehr gut am Markt an. Überraschend hat man unter dem Strich wieder etwas Geld verdient. Somit gelang der Aktie direkt der Sprung über den gleitenden Durchschnitt. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR berichtet hier über Details der Bilanz... Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Commerzbank, E.on, Dialog Semiconductor, Apple, BYD und Orocobre. Das komplette Interview finden Sie HIER.