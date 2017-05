LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 67,00 auf 70,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe nun die Übernahme des US-Unternehmens Whitewave, das auf auf Bioprodukte setzt, in sein Modell mit einbezogen, schrieb Analyst Alex Smith in einer Studie vom Dienstag. Den in der Aktie steckenden Abschlag zu andren Papieren aus dem Konsumgüterbereich könne er weiterhin nicht nachvollziehen./tih/zb

ISIN FR0000120644

AXC0253 2017-05-09/15:50