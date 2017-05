Stuttgart (ots) - 2017 Jetzt bewerben für die "eathealthy Awards" 2017: Das Food-Magazin schreibt diesen einzigartigen Branchen-Wettbewerb für gesunde Lebensmittel, innovative Food-Konzepte und nachhaltige Verpackungslösungen nun zum dritten Mal in Folge aus und erwartet eine weitere Steigerung bei der Zahl der Produkte, die von Herstellern in 27 Kategorien eingereicht werden können.



Verkostet und bewertet werden die Produkte von einer hochkarätigen Fach-Jury: 10 Experten aus der Food-Branche von Ernährungswissenschaftlern aus Lehre und Verbänden über Feinkost-Spezialisten bis hin zu TV-Köchen küren unter der Leitung von "eathealthy"-Herausgeberin Dagmar von Cramm die Sieger. Die Preisverleihung findet auf der Hauptbühne der Verbrauchermesse "veggie & frei von" am 24. November 2017 in Stuttgart statt. Die "eathealthy Awards" 2017 werden in 27 Kategorien vergeben: von Cerealien über Snacks und Heißgetränke bis hin zum Trend-Thema Brotbelag & Aufstriche pikant bzw. süß. Special Awards werden unter anderem für glutenfreie und vegane Produkte vergeben. Außerdem werden die innovativste Food- und Beverage-Idee und das beste Startup im Wettbewerb mit Special Awards ausgezeichnet. Infos zu allen Kategorien auf www.eathealthy-awards.de.



Einreichungsschluss für die "eathealthy Awards" 2017 ist der 29. September 2017. Informationen zu den Teilnahmegebühren, zur Jury, zum Bewertungsverfahren und zur Einreichung gibt es unter www.eathealthy-awards.de.



Über "eathealthy":



Das Food-Magazin "eathealthy" ist der leckere Ernährungsratgeber für alle, die gesund essen und fit bleiben möchten. Die Fachredaktion informiert über wichtige Trends und entwickelt alltagstaugliche Rezepte mit Varianten u.a. für die vegetarische, vegane, gluten- oder lactosefreie Ernährung. "eat healthy" erscheint im DoldeMedien Verlag. Das Stuttgarter Unternehmen verlegt Special-Interest-Medien zu Themen rund um aktive Freizeit, Genuss und gesunden Lifestyle.



OTS: DoldeMedien Verlag GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117765 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117765.rss2



Pressekontakt: Simone Zeiser Team eathealthy Awards Naststraße 19 B 70376 Stuttgart Telefon +49-711-55349-202 awards@eathealthy.de