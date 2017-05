Hamburg (ots) - Viel Lärm um Thomas Tuchel: Aus dem Umfeld von Borussia Dortmund kommt fast im Stundentakt ein neues Interview an die Öffentlichkeit, in dem der Trainer mehr oder weniger angezählt wird. Selbst aus - anonymen - Spielerkreisen wurden solche Stimmen laut.



Die Quotenexperten von mybet haben ab sofort eine Wette auf Thomas Tuchel und den BVB im Programm - die Quoten geben die Einschätzung der Buchmacher über die berufliche Zukunft des Dortmunder Trainers wieder.



Unter www.mybet.com kann also wie folgt gewettet werden:



Ist Tuchel in der kommenden Saison noch BVB-Trainer?



Die Quote für JA liegt bei 1.75, die Quote für NEIN liegt bei 1.95.



Das bedeutet, die Buchmacher erwarten eher einen Verbleib Tuchels in Dortmund. Manch ein Fan wird's gerne hören - manch einen Funktionär wird's möglicherweise ärgern.



Über mybet



Mit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten pro Tag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybet ist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.



OTS: mybet newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62128 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62128.rss2



Pressekontakt: mybet Pressebüro Deutschland c/o Gamblers First Christian Prechtl Am Fuchsberg 18A 21075 Hamburg, GERMANY Tel. + 49 (0)177 2828111 Mail: christian@gamblersfirst.com Web: http://www.gamblersfirst.com