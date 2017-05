Bei seiner ersten Rede im Ausland seit dem Ende seiner Amtszeit beschreibt der ehemalige US-Präsident Barack Obama seine Zeit im Weißen Haus als schwierig. Die Sorge um seine Sicherheit sei allgegenwärtig gewesen.

Barack Obama (55) vermisst an seinem Leben als US-Präsident am wenigsten den Sicherheitsapparat um ihn herum. "Es ist wie in einem sehr netten Gefängnis, du hast nicht die Bewegungsfreiheit, um einfach einen Spaziergang zu machen oder einfach in einem Café zu sitzen", sagte der ehemalige US-Präsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...