Die Orocobre-Aktie hat mittlerweile ihre Bodenbildung abgeschlossen. Zuletzt vermeldete der Konzern, dass man die Lithium-Abbauprobleme in den Griff bekommen wird. Die Aktie bewegt sich dementsprechend aktuell wieder in Richtung 200-Tage-Linie. Alles zu den weiteren Aussichten verrät Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR in diesem Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Commerzbank, E.on, Dialog Semiconductor, Apple, BYD und QSC.