QUEBEC CITY, 9. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- InnovMetric Software Inc. (http://www.innovmetric.com/), der führende Anbieter von universellen Softwarelösungen für die 3D-Metrologie, verkündete heute, dass die weltweite Nachfrage nach PolyWorks® (http://www.innovmetric.com/en/products-overview) im am 31. März 2017 endenden Geschäftsjahr 2016 zu einer Steigerung der weltweiten Verkaufserlöse um 20 % gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr geführt hat. Dieses Wachstum wurde durch den Allzeit-Rekordumsatz von 3.300 neuen Lizenzen für PolyWorks befeuert.

Das Absatzwachstum von PolyWorks hat in den drei größten asiatischen Märkten China, Japan und Indien beeindruckende 35 % erreicht. Außerdem hat sich der Verkauf von Support-/Wartungsverträgen für PolyWorks in Nordamerika und Westeuropa deutlich erhöht - und zwar um 30 % bzw. 40 %.

"2016 stellte einen entscheidenden Moment in unserer Unternehmensgeschichte dar: Wir haben unsere Vision von 2006, eine universelle Softwareplattform für die 3D-Metrologie bereitzustellen, erreicht, indem wir die Welten der portablen Metrologie und CNC CMMs vereinten. Obwohl dies allein schon eine beeindruckende Leistung ist, besteht der wahre Meilenstein für 2016 darin, dass PolyWorks einen echten, universellen 3D-Metrologie-Workflow anbieten konnte. Portable Metrologie und CNC CMM-Operatoren waren jetzt unter Verwendung derselben Tools und Methoden eines einzigen Softwaremoduls in der Lage, ihre Prüfpläne zu definieren und auszuführen und die Messergebnisse zu überprüfen", sagte Marc Soucy, President von InnovMetric. "Kommerziell gesehen war dies ein Übergangsjahr, da unsere großen OEM-Kunden aus dem verarbeitenden Gewerbe alle Möglichkeiten der Kostensenkung, die eine universelle Plattform mit sich bringt, bewerten mussten, bevor sie sich auf unsere einzigartige Vision einließen. Das bemerkenswerte Wachstum bei den weltweiten Verkäufen von Lizenzen und Support-/Wartungsverträgen zeigt, dass die Akzeptanz von PolyWorks 2016 steigt und Wurzeln zu schlagen beginnt. Dies sind aufregende Neuigkeiten, die uns im Geschäftsjahr 2017 große Absatzmöglichkeiten bescheren sollten, vor allen, da wir im Juni voraussichtlich den Verkauf der 20.000. Lizenz für PolyWorks feiern können."

Über InnovMetric Software

InnovMetric Software Inc. wurde 1994 in Quebec, QC, Kanada, gegründet und hat dort seinen Firmensitz. Mit seinen weltweiten Niederlassungen ist das Unternehmen der führende Anbieter von universellen Softwarelösungen für die 3D-Metrologie. Die größten industriellen Fertigungsunternehmen (Toyota, GM, Volkswagen, Honda, BMW, Daimler, Ford, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Boeing, Embraer, Bombardier, Apple und viele mehr) vertrauen den Softwarelösungen sowie den damit verbundenen technischen Dienstleistungen von InnovMetrics PolyWorks®, um aus den Vorteilen der

3D-Messtechnik für das Engineering und Herstellen von Anwendungen den maximalen Nutzen zu ziehen.

In seinen Niederlassungen und Joint Ventures beschäftigt InnovMetric mehr als 250 Mitarbeiter in 14 Ländern: Kanada, USA, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden, Türkei, Indien, Thailand, China und Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.innovmetric.com (http://www.innovmetric.com/).

Kontakt: Nathalie Rhéaume

Tel.: 1-418-688-2061

E-Mail: nrheaume@innovmetric.com

Website: www.innovmetric.com

