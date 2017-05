Die Messe »Feuertrutz«, die auch in diesem Jahr wieder in Nürnberg stattfand (22.2 bis 23.2.2017), versammelt unter den Hallendächern so ziemlich jeden Anbieter, der sich ernsthaft mit der Thematik Brandschutz auseinandersetzt. Die Schwerpunkte liegen dabei zum einen bei den Installationskomponenten wie Dübeln oder Kanälen und zum anderen bei Hard- und Software.

Glasfaserbeton schützt LWL-Kabel

Den neuen Kabelkanal »Pyroline Fibre Optics« aus Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplatten stellte Obo Bettermann vor (Bild?1). Durch ihn sind Lichtwellenleiterkabel sicherheitsrelevanter Anlagen im Brandfall gut geschützt. Auch was die Montage betrifft, ist der neue Kabelkanal vielseitig: Er ist sowohl in einer Ausführung für die direkte Wand- und Deckenmontage als auch für eine abgehängte Montage erhältlich.

Von außen sorgen die wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton-Brandschutzplatten des Kanals nicht nur für Sicherheit im Brandfall - sie schützen die Kabel im Inneren auch vor Feuchtigkeit und strenger Kälte. Die Brandschutzplatten der Baustoffklasse A1 sind als nicht brennbar eingestuft. Ihre verdichtete äußere Oberfläche ist glatt und abriebfest.

Der Kabelkanal ist besonders als E-Kanal für die Verlegung von Lichtwellenleiter-Kabeln geeignet. Im Brandfall bietet er einen elektrischen Funktionserhalt von Klasse E?30 bis E?90 nach den Vorschriften der DIN 4102-12. Auf allen Innenflächen des Kanals ist zudem eine Ablationsbeschichtung aufgetragen, die im Brandfall als zusätzliche Wärmedämmung dient. Damit sorgt der Kanal für einen guten Schutz von LWL-Kabeln, ohne dass dabei die Übertragungseigenschaften der Kabel im Brandfall eingeschränkt sind. Dank seiner Bauform können mit dem Brandschutzkanal alle Biegeradien für LWL-Kabel eingehalten werden. Dabei ist er bis 22,5?kg?/?m belastbar.

Kostenlose Bemessungssoftware für Anker und Dübel

Zertifizierte Schwerlastanker vervollständigen das Sortiment brandgeprüfter Dübel und Anker von Walraven. Damit bietet der Hersteller mechanische und chemische Verankerungslösungen für mittlere bis schwere Lasten. Passende Produkte sind schnell und einfach mit einer neuen kostenlosen Berechnungssoftware zu bemessen (Bild 2).

Die neue Kalkulationssoftware ermöglicht schnelles Bemessen sicherer Baukörperanbindungen mit mechanischen Ankern und Injektionsmörtel. Neben der passenden Befestigungslösung bietet es passende vordefinierte Anbindungselemente wie Konsolen und Wandplatten »BIS RapidStrut« oder »BIS RapidRail«. Technische Unterstützung und Baustellenbetreuung runden das Serviceangebot ab.

Dreiseitige Kabelbox

Die dreiseitige »3S Box« von Wichmann ist für die Abschottung von an der Decke verlegten Kabeln in Wänden und an der Wand verlegten Kabeln in Decken zugelassen (Bild?3). Das Besondere an ihr ist, dass Monteure sie einfach über vorhandenen Leitungen an Wänden oder Decken ...

