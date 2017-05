HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im ersten Quartal 2017 vom boomenden Automarkt profitiert. Der weltweit drittgrößte Autozulieferer mit über 227 000 Mitarbeitern erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr um 500 Millionen Euro auf mehr als 43,5 Milliarden Euro angehoben, wie das Unternehmen am Dienstag in Hannover mitteilte. Grund sind unter anderem die starke Nachfrage nach Elektronik und Software, aber auch nach Reifen.

Schon Ende April hatte Continental die Eckdaten zum ersten Quartal vorgelegt. Demnach wuchsen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,7 Prozent auf 11 Milliarden Euro. Für das zweite Vierteljahr rechne man nun "mit einer weiterhin starken Entwicklung", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart. Unterm dem Strich blieben im ersten Quartal 750 Millionen Euro in der Kasse - ein Plus von 2,1 Prozent.

Die Conti-Reifensparte kämpft indes mit im Jahresvergleich deutlich höheren Kautschukpreisen - die auch weiter steigen werden, wie das Unternehmen schätzt. In den ersten drei Monaten des Jahres hätten die entsprechenden Belastungen bei 100 Millionen Euro gelegen. Bereits zuvor hatte Conti angekündigt, für 2017 eine zusätzliche Kostenbelastung in der Größenordnung von 500 Millionen Euro zu erwarten. Bereits seit dem letzten Quartal 2016 hätten sich die Beschaffungspreise für Synthese- und Naturkautschuk erhöht.

Im laufenden Geschäft verbuchte die Reifensparte im ersten Quartal einen leichten Rückgang. Conti-Finanzvorstand Wolfgang Schäfer erklärte, das Unternehmen habe es bislang nicht geschafft, den Rückgang mittels Preiserhöhungen auszugleichen. Die Anleger am Aktienmarkt hielten sich am Dienstag zurück. Die Papiere fielen am Nachmittag in einem insgesamt freundlichen Gesamtmarkt um rund ein halbes Prozent. /tst/DP/mis

