BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundeskanzler und SPD-Chef Gerhard Schröder rät Kanzlerin Angela Merkel dazu, dem neuen französischen Präsidenten Emmanual Macron "offensiv" entgegenzukommen. Das Zögern der CDU-Chefin in dieser Frage sei ein Fehler, sagte Schröder dem "Münchener Merkur". Macron brauche "nicht gnädige Hilfe, sondern Zusammenarbeit auf Augenhöhe".

So müsse die deutsche Regierung zusammen mit Frankreich prüfen, "was wirklich in Brüssel entschieden werden muss und was auf keinen Fall dort in der Bürokratie landen darf". Zum zweiten brauche es mehr Abstimmung über Wirtschafts- Sozial- und Finanzfragen.

Zum Vorschlag Macrons, einen europäischen Finanzminister zu ernennen, sagte Schröder: "Warum nicht? Ob der nun Minister heißt oder Kommissar, ist völlig egal. Er braucht eine Zuständigkeit." Es gehe nicht um Gleichmacherei in Europa, "aber schon um Bandbreiten, etwa in der Steuerpolitik und bei Sozialleistungen".

Merkel hatte sich am Montag bei der Frage nach deutscher Unterstützung für die neue französische Regierung zunächst zurückgehalten. Auch sie wolle helfen, dass die Arbeitslosigkeit dort sinke, gerade auch für junge Menschen. Zuerst wolle sie aber abwarten, welche Vorstellungen der neue Präsident äußere.

Von der künftigen Regierung in Paris würden Resultate erwartet, was die Wirtschaftskraft, die Arbeitslosigkeit und die Integration angehe. Die Bundesregierung sei immer bereit zur Unterstützung an dieser Stelle. Deutsche Unterstützung könne französische Politik aber nicht ersetzen, sagte Merkel.

Der Sozialliberale Macron hatte bei der Präsidentenwahl am Sonntag klar gegen die EU-feindliche Rechtspopulistin Marine Le Pen gewonnen./toz/DP/mis

