Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Oberlunkhofen (pts036/09.05.2017/16:00) - An der Architekt@Work in der Messe Zürich wird am 10. und 11. Mai (am Stand Nr. 129) Kebony vorgestellt und ausführlich erklärt. Kebony ist hochwertiges Echtholz, von führenden Architekten empfohlen. Es ist nachhaltig, dauerhaft und benötigt keine zusätzliche Behandlung außer normaler Reinigung. Das Holz ist besonders langlebig und bestens geeignet für Terrassen-, Bodenbeläge und Fassaden. Auf Kebony gibt es 30 Jahre Garantie. Ausführliche Informationen findet man auch unter: http://www.sidlerholz.ch/de/kebony . Die Kebony® Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein umweltfreundliches, patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nachhaltigen Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert, es erhält Premium-Eigenschaften und eine dunkelbraune Farbe. Alle Kebony-Hölzer entwickeln bei direkter Bewitterung mit der Zeit eine attraktive, silbergraue Patina. Kebony ist erhältlich in Clear, astrein, und in Character, astig. Kebony wurde unter anderem vom World Economic Forum als Technology Pioneer geehrt und vom Rat für Formgebung mit dem ICONIC Award in der Kategorie bestes Produkt ausgezeichnet. Als Baustoff begeistert Kebony führende Architekten, Designer und Verarbeiter, die über ein globales Vertriebsnetzwerk beliefert werden. Es lohnt sich an der Messe Architekt@Work Zürich den Stand 129 zu besuchen und Information zum innovativen Kebony zu erhalten, das sich als Fassaden- und Terrassenholz sowie bei Bodenbelägen bestens bewährt. Ausführliche Informationen findet man auch unter: http://www.sidlerholz.ch/de/kebony . (Ende) Aussender: Sidler Holz AG Ansprechpartner: Erich Sidler Tel.: +41 56 634 11 62 E-Mail: info@sidlerholz.ch Website: www.sidlerholz.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170509036

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2017 10:00 ET (14:00 GMT)