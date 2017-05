Pressemitteilung der Symrise AG:

- Konzernumsatz steigt um 4,6 % auf 765,2 Mio. EUR

- Bereinigt um Portfolio- und Währungseffekte beträgt das organische Wachstum 5,3 %

- Wachstum in allen Segmenten

- EBITDA-Anstieg um 4,4 % auf 165,5 Mio. EUR

- EBITDA-Marge mit 21,6 % auf hohem Niveau

Die Symrise AG ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. Der Konzern knüpfte nahtlos an die erfreuliche Entwicklung des Vorjahres an und steigerte Umsatz und Ergebnis erneut deutlich. Hierzu trug die gute Nachfrage in allen Segmenten bei. Symrise erhöhte den Umsatz im ersten Quartal um 4,6 % auf 765,2 Mio. EUR (Q1 2016: 731,8 Mio. EUR). Bereinigt um Portfolioveränderungen und Wechselkurseffekte betrug das organische Wachstum 5,3 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 4,4 % auf 165,5 Mio. EUR zu (Q1 2016 EBITDAN: 158,5 Mio. EUR). Mit einer EBITDA-Marge von 21,6 % hielt Symrise die Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau (Q1 2016 EBITDAN-Marge: 21,7 %)

"Die gezielten Investitionen in die Erweiterung unseres Portfolios, den Ausbau unserer Kundenbeziehungen und die Marktbearbeitung haben sich auch im ersten Quartal ausgezahlt. Wir haben unseren Erfolgskurs mit Beginn des Jahres 2017 nahtlos fortgesetzt, das Bestandsgeschäft in allen Segmenten ausgebaut und zusätzlich neue Kundenprojekte gewonnen. Daher sehen wir auch den kommenden Monaten mit großer Zuversicht entgegen. Wir planen, unsere Wachstumsinitiativen konsequent voranzutreiben und unsere Marktposition weiter auszubauen. So haben wir für das Jahr 2017 eine Reihe von Projekten vorgesehen, darunter den breiten Zugang zu natürlichen, nachhaltigen Rohstoffen sowie die Kapazitätserweiterung in Holzminden und an internationalen Standorten", sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender ...

