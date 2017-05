Mainz (ots) - Woche 19/17 Mittwoch, 10.05.



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten:



6.05 Die neuen Nazis Wendezeit



( weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.20 Rechts, zwo, drei - driftet Europa ab? Deutschland 2016



9.50 Europas rechte Hetzer Rechtsextremisten auf dem Vormarsch



10.35 ZDF-History Die Blutspur - Rechter Terror in Deutschland Deutschland 2017



11.20 Tod im Wohnmobil - Wie starben die NSU Terroristen wirklich? Deutschland 2015



12.05 15 Minutes of Fame: Untertitel-Meme Deutschland 2016



12.20 Görings vergessener Bruder Der Widerstandskämpfer Albert Göring Großbritannien 2011



13.05 Europa und der Holocaust Die Rettung der Kinder Frankreich 2011



13.50 Europa und der Holocaust Gerechte unter den Völkern Frankreich 2011



14.35 Europa und der Holocaust Berichte aus der Hölle Frankreich 2011



16.05 Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte



16.50 Alltag in Trümmern: Hamburg nach dem Feuersturm



17.35 ZDF-History "Davon haben wir nichts gewusst" - Die Deutschen und der Holocaust Deutschland 2011



18.20 ZDFzeit Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs Mythos "Alpenfestung" Deutschland 2012



( weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 19.35 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.40 ZDFzeit Die Suche nach Hitlers "Atombombe" Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.50 Himmelfahrtskommando - Im Kajak gegen die Nazis



0.35 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe



1.20 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters



( weiterer Ablauf ab 2.05 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 3.15 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016



4.00 Chruschtschows Baby Die Zar-Bombe Großbritannien 2011



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )







