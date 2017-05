Lieber Leser,

die Wirecard-Aktie befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend. Wir haben gleich zu Beginn des Jahres auf den Ausbruch aus der Konsolidierungsphase in Form der bullischen Flagge (Ausbruch Nr. 1) hingewiesen, siehe unten im Chart. Das war noch vor dem kurzfristig belastendem Manager-Magazin-Bericht und vor dem Ausbruch Nr. 2 aus dem großen Korrekturtrend. Seitdem befindet sich die Aktie in einer steilen Aufwärtsbewegung und hat mehr als 28 % an Wertgewinn verzeichnet. Daraus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...