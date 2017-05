Frankfurt - iShares erweitert das Produktangebot auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel um zwei Renten-ETFs, so die Deutsche Börse AG.Der erste, der iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ISIN IE00BDQZ5152/ WKN A2DKPP), biete Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Bond Index zu partizipieren. Der Referenzindex umfasse auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen und Anleihen mit staatlichem Bezug. Alle Anleihen würden über ein Investment-Grade-Rating und eine Restlaufzeit zwischen einem Jahr und zehn Jahren verfügen.

