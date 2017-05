Frankfurt - In den vergangenen Wochen gaben die meisten Rohstoffpreise nach, so die Analysten der DekaBank.Sicherlich sei ein Teil der Verbilligung auf eine generelle Stimmungseintrübung an den Rohstoffmärkten zurückzuführen. In Einklang mit dem jüngsten Rückgang der globalen Einkaufsmanagerindices, die die weltweite Unternehmensstimmung ausdrücken würden, hätten auch die spekulativ orientieren Rohstoffteilnehmer an Vertrauen in steigende Rohstoffpreise eingebüßt und entsprechend ihre (Nettolong-)Positionen reduziert.

Den vollständigen Artikel lesen ...