Köln - Ampega Investment GmbH wird am 10. Mai 2017 einen neuen Publikumsfonds Value Intelligence ESG Fonds (ISIN DE000A2DJT49/ WKN A2DJT4) auflegen, so die Experten von Ampega.Das Anlageziel des Fonds sei es, durch eine wertorientierte und nachhaltige Anlagestrategie in diversen Vermögensklassen einen unter Berücksichtigung des Anlagerisikos angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiere unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen würden.

