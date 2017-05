Bonn (ots) - In einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses wird Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zum Fall des rechtsextremen Oberleutnants Franco A. befragt. Die Sitzung hat die Grünen-Fraktion aufgrund der Kritik am Umgang von der Leyens mit der Affäre beantragt.



phoenix berichtet von der Sitzung. Erstmals schaltet der Sender um 9.15 Uhr zu seinem Hauptstadt-Korrespondenten Erhard Scherfer nach Berlin. Er spricht mit Agnieszka Brugger, B'90/Grüne, Obfrau im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Es wird damit gerechnet, dass sich von der Leyen nach der Befragung öffentlich äußert. phoenix plant in diesem Fall das Statement live zu übertragen.



Auch die phoenix Runde beschäftigt sich ab 22.15 Uhr mit dem Thema "Zwischen Tradition und Moderne - Wie rechtsextrem ist die Bundeswehr?". Moderator Alexander Kähler diskutiert mit seinen vier Gästen.



