Die Rekordjagd an den Börsen geht weiter. Und die Anleger bleiben optimistisch. Sie sehen kaum noch Risiken, zeigen Stimmungsbarometer. Manche Banken warnen bereits sorglose Investoren vor einem Spiel mit dem Feuer.

Die Zukunft erscheint an den Aktienbörsen momentan rosarot. Anleger an der Wall Street erwarten zum Beispiel so geringe Schwankungen wie zuletzt vor knapp einem Vierteljahrhundert. Das zeigt das regelmäßig berechnete sogenannte Angstbarometer. Ähnliche Barometer für die europäischen Märkte und für die deutsche Börse liegen ebenfalls auf historisch tiefem Niveau.

Die Angstbarometer heißen in der Finanzsprache Volatilitätsindizes. Sie kalkulieren die erwarteten künftigen Schwankungen von Aktien-Indizes wie dem US-amerikanischen S&P 500, dem europäischen EuroStoxx 50 oder dem deutschen Leitindex Dax. Berechnungsgrundlage sind jeweils die Optionspreise für die Indizes, die die Anlegererwartungen an die Zukunft abbilden.

Tiefe Volatilitätsindizes bedeuten, dass die Anleger auf absehbare Zeit keine großen Schwankungen und damit insbesondere keine großen Verluste erwarten. Die Aussage bezieht sich dabei auf kurzfristige Optionen, es werden ...

