An der New Yorker Börse haben sich die Anleger am Dienstagmorgen risikobereiter gezeigt. Der Dow Jones kam zwar kaum vom Fleck, der S&P-500 notierte allerdings auf einem Rekordhoch. Experten mahnen zu Realismus.

An der Wall Street haben sich die Anleger am Dienstag zum Handelsbeginn zuversichtlich gezeigt. Ihre Risikobereitschaft wurde angefacht von einer bislang überzeugenden Bilanzsaison der Firmen und der Erleichterung nach dem Sieg des wirtschafts- und europafreundlichen Politikers Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich. Doch angesichts immer neuer Rekordstände an den US-Börsen mahnen Experten zu Realismus. "Die Bäume ...

Den vollständigen Artikel lesen ...