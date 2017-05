Einstellung Aufnahme

ISIN Name mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE000A1CSBR6 Softline AG 09.05.2017 DE000A2DAN10 Softline AG 10.05.2017 Tausch 10:1

US75040P1084 Urban One Inc. 09.05.2017 US91705J1051 Urban One Inc. 10.05.2017 Tausch 1:1

CA4991071008 Cannabis Wheaton Income Corp. 09.05.2017 CA13765K1030 Cannabis Wheaton Income Corp. 10.05.2017 Tausch 1:1

CA44053J1021 Horizon Petroleum Ltd. 09.05.2017 CA44053J2011 Horizon Petroleum Ltd. 10.05.2017 Tausch 6:1

CA92258K1012 Velocity Data Inc. 09.05.2017 CA92258K2002 Velocity Data Inc. 10.05.2017 Tausch 12:1

AU000000RMR6 Longford Resources Ltd. 09.05.2017 AU000000LFR3 Longford Resources Ltd. 10.05.2017 Tausch 1:1