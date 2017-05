Hamburg (ots) - In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Nach mehreren bundesweit ausgetragenen Vorausscheidungen ("Contests") findet am kommenden Wochenende, 13. Mai 2017, im Bad Kissinger Max-Littmann-Saal die deutschen Meisterschaften Dance4Fans und Dance4Fans Streetstyle statt. Rund 1000 Tanzbegeisterte treten an, um in unterschiedlichen Kategorien (»Solo«, »Smallgroup«, »Team«) und Altersklassen die begehrten Meistertitel auszutanzen. Kein Wunder, dass die Veranstaltung wohl kaum vor 22:30 Uhr zu Ende sein wird.



Die ausrichtende ADTV-Tanzschule »Tinos Dance World« aus Bad Neustadt a. d. Saale erwartet Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Deutschland zu diesem Spektakel, das in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen steht: Dance4Fans (D4F), Deutschlands erfolgreichste Videoclipdancing-Marke, wird 20 Jahre alt. Die Gründer hätten 1997 niemals erwartet, dass 120.000 Tänzerinnen und Tänzer in Deutschland und über 200.000 in Europa alljährlich regelmäßig die Bühnen "rocken" und damit bei nahezu jeder Veranstaltung mehrere Tausend Besucher begeistern!



Das D4F-Konzept ist so genial wie einfach: Nachmachen, was die Großen der Musikbranche - am besten direkt aus den Top 10 der aktuellen Charts - in ihren Videoclips und auf der Bühne zeigen. So werden die D4F-Tänzer aus über 300 sich beteiligenden Tanzschulen des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) selbst zu den absoluten Stars.



Für alle Wettbewerbe, die in drei Altersklassen durchgeführt werden, gelten professionelle Standards, dabei werden Wertungskriterien wie Technik, Composition oder Image berücksichtigt. Auf die Originalität der D4F-Choreografien und damit die Vergleichbarkeit untereinander achtet zusätzlich ein Supervisor.



Den tänzerischen Vergleich mit ihren Vorbildern müssen die D4F-Begeisterten übrigens nicht scheuen, ihr Leistungsniveau beeindruckt selbst die echten Cracks. Wie beispielsweise DJ Bobo, der für sein eigenes 25-jähriges Bühnenjubiläum D4F-Tänzerinnen und -Tänzer gecastet hat und bei seiner aktuell erfolgreich laufenden Tournee »Mystorial« zum Einsatz bringt.



Die Deutsche Meisterschaft stellt den ersten Höhepunkt der Jubiläumssaison 2017 dar, ist aber keineswegs das Ende der diesjährigen Wettbewerbs- und Veranstaltungsreihe. Denn nach der DM gibt weitere Contests, die für die Europameisterschaft im November 2017 im nordrhein-westfälischen Bergheim qualifizieren. Darüber hinaus werden am 11. Juni 2017 D4F-Begeisterte aus ganz Deutschland im ZDF-Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg auftreten. Dance4Fans-Wettbewerbstermine 2017



European Contests (inkl. Streetstyle Competition)



17. Juni 2017 Heiligenhaus Aula Immanuel-Kant-Gymnasium ADTV-Tanzschule Heigl www.tanzwelt.de



23. September 2017 Eppelborn »Big Eppel« (b. Saarbrücken) Kultur- u. Kongresszentrum ADTV-Tanzschule www.bootz-ohlmann.de Bootz-Ohlmann



14. Oktober 2017 Gera Kultur- u. Kongress-Zentrum »KuK« Dance Area www.tanzschule-paunack.de Katja Paunack



28. Oktober 2017 Euskirchen City-Forum Euskirchen ADTV-Tanzschule www.tanzschule-schumacher.de Schumacher



